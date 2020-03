Coronavirus, Ciangherotti (FI): “Questa emergenza sanitaria ha fatto emergere l’importanza della rete”

Albenga. L’emergenza Coronavirus ha messo in luce l’importanza della rete e anche il ‘digital gap’ in alcuni comuni dell’entroterra. Con le famiglie e soprattutto gli studenti costretti a restare lontano da scuola e a connettersi alla rete per informarsi e seguire le lezioni a distanza. Una cosa non semplice.

“Ci sono zone, soprattutto nell’entroterra della provincia di Savona, che la qualità del servizio è insufficiente o addirittura inesistente – sottolinea Eraldo Ciangherotti, consigliere provinciale di Forza Italia – Molti utenti, infatti, non hanno ancora la possibilità di sfruttare connessioni performanti, al punto che in alcune zone non si riesce a usare nemmeno un’applicazione come WhatsApp. Anche la rete telefonica non funziona come dovrebbe. E’ bene tenere presente che si tratta di un tema complesso e urgente, che dovrà dunque essere adeguatamente affrontato una volta finita l’emergenza Covid 19″.

Secondo il consigliere Ciangherotti, inoltre, “ci sono Comuni nei quali non è possibile attivare né una connessione Adsl né una in fibra ottica”. Prosegue il consigliere: “Mappare le aree della provincia che presentano scarsità e assenza di segnale telefonico cellulare deve essere una priorità per poter aiutare non solo le famiglie, ma anche le imprese. Occorre quindi porre sempre maggiore attenzione alle condizioni di svantaggio dei piccoli comuni e dei comuni montani in particolare. Vanno accolte le numerose istanze che anche i comuni del savonese avanzano per garantire pari dignità, migliori condizioni di vita e servizi di qualità”.

