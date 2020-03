Liguria. “La Liguria che non si arrende, la Liguria della solidarietà. Ci danno degli individualisti, un po’ orsi, chiusi, ma abbiamo talento e, soprattutto, un cuore grande. Desidero ringraziare chi si sta impegnando negli ospedali, medici e infermieri, operatori sociosanitari e tecnici di laboratorio, ma anche i tanti volontari dell’Anpas e della Cri che, da inizio emergenza, sono in campo per lavorare, spesso in maniera congiunta, senza sosta, nella gestione degli interventi relativi all’emergenza sanitaria provocata dal coronavirus Covid-19, continuando a garantire i servizi ordinari e il soccorso nei territori”.

Esordisce così il capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Albenga e consigliere provinciale Eraldo Ciangherotti, che vuole esprimere un “grazie di cuore” a tutta la Liguria e ai volontari che stanno operando nell’emergenza coronavirus.

“Il ringraziamento – prosegue – va a Dino Ardoino e a Sergio Iorio, rispettivamente presidenti di Croce Bianca e Croce Rossa Albenga, per quello che i loro volontari, spesso giovani, stanno facendo”.

“Voglio anche ringraziare, però, il governatore della Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Bucci, l’armatore di Msc Aponte. Con i piedi per terra, senza clamore, hanno, con grande visione politica, chiesto ed ottenuto dall’armatore la disponibilità di un traghetto, che presto diventeranno tre, da trasformare in ospedale galleggiante, recuperando mille posti medici di terapia intensiva in pochi giorni. Forza Liguria, andrà tutto bene e questa emergenza passerà!” conclude Ciangherotti.