Coronavirus, CIA Savona: “Indispensabili le misure per il settore agroalimentare e agrituristico”

Savona. Anche nel savonese si sottolinea l’importanza delle misure a sostegno dell’agroalimentare e del settore agrituristico a seguito dell’emergenza coronavirus. Nel decreto legge varato dal Governo: garantire liquidità alle imprese agricole per estinguere i debiti bancari attraverso mutui a tasso zero; tutela del Made in Italy agroalimentare nel mondo con l’introduzione di sanzioni contro pratiche commerciali sleali, sostegno ai lavoratori del settore agricolo con la cassa integrazione in deroga, sostegno alle aziende agricole che esercitano attività agrituristiche con la sospensione di tutti i versamenti contributivi, previdenziali, e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Intanto la CIA savonese affermano: “L’emergenza coronavirus sta colpendo la nostra economia e il settore turistico, proprio nel periodo di inizio stagione: gli agriturismi CIA Savona stanno affrontando un contraccolpo nel momento clou della “vacanza green”. Come associazione stiamo ancora monitorando gli effetti e le conseguenze alle nostre strutture e alle nostre aziende, auspicando al tempo stesso massima considerazione nelle misure d’urgenza previste dal #Governo, necessarie per sostenere il complessivo settore agrituristico”.

“Comunicheremo nel dettaglio, assieme alle altre associazioni e categorie economiche, il danno subito dalle nostre imprese. Per segnalazioni sull’andamento reale delle prenotazioni, ovvero cancellazioni o disdette potete scrivere a liguria@cia.it”.

“Tuttavia il settore agrituristico non molla e invitiamo tutti all’appuntamento di Agrichef e la promozione della cucina contadina…” conclude l’associazione di categoria savonese.

Agrichef è la rassegna organizzata da Turismo Verde di Cia Agricoltori Italiani per valorizzare la realtà degli agriturismi a 360°, dalla produzione in loco all’accoglienza e alla ristorazione. Dopo il successo dello scorso anno, confermata la formula che vedrà ciascuna azienda agricola competere attraverso la presentazione di un proprio piatto tipico, realizzato avvalendosi dell’aiuto di una coppia di studenti di istituto alberghiero: lo scorso anno l’iniziativa si era avvalsa della collaborazioone dell’Is.for.coop di Varazze, quest’anno saranno invece coinvolti i ragazzi dell’Istituto G. Casini di La Spezia.

Al momento dell’adesione, ciascuna azienda dovrà consegnare la ricetta con cui intende partecipare e verrà abbinata a due ragazzi selezionati dall’Istituto, che avranno il compito di studiare e preparare il piatto secondo le indicazioni proposte dall’azienda stessa.

Martedì 24 marzo è il giorno di Agrichef Liguria, nel quale, al cospetto di una giuria qualificata, gli agriturismi presenteranno le loro preparazioni in due diverse versioni: quella originale preparata dall’azienda e quella, rivisitata, a cura degli studenti. Il piatto e l’agriturismo vincitore rappresenteranno poi la nostra regione alle finali nazionali.

Per partecipare ad Agrichef Festival 2020 è necessario scaricare e compilare il modulo, facendo pervenire la propria domanda alle sedi Cia o direttamente all’indirizzo liguria@cia.it entro le ore 24 di domenica 8 marzo. Possono partecipare fino ad un massimo di dieci aziende e, nel caso di un numero di domande superiori, si stilerà una graduatoria sulla base dei seguenti parametri: la rappresentanza del territorio, in modo da avere almeno un’azienda per provincia; la priorità ai nuovi partecipanti rispetto a quanti hanno preso parte alla precedente edizione; la data di presentazione della richiesta.