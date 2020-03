Coronavirus, c’è chi non molla: dimessa la turista 70enne da Alassio “paziente zero” della Liguria

Regione. È stata dimessa l’anziana ultrasettantenne ospite dell’Hotel Bel Sit di Alassio. É divenuta, suo malgrado, nota ai più come “la paziente zero” in quanto primo caso di Coronavirus accertato in Liguria e trasportata all’ospedale San Martino di Genova lo scorso 24 febbraio.

In uno scenario di grande incertezza e di notizie tragiche che si susseguono, con forti paure soprattutto tra gli anziani (i più esposti al virus), di sicuro un’ottima notizia e un raggio di speranza per tutti.

Attualmente sono 25 i ricoverati in Malattie Infettive, 11 invece in Rianimazione.

Negativi ai test, inoltre, tutti gli operativi del Pronto Soccorso venuti a contatto con il paziente positivo di origini egiziane e gli operativi entrati in contatto con il paziente positivo transitato a Pneumologia.