Coronavirus, Cavagnaro (Asl): “Doveroso ringraziare tutti gli operatori impegnati nell’emergenza”

Savona. “Tutti gli operatori e professionisti della nostra Azienda, che ringrazio per la loro massima collaborazione ed impegno, sono coinvolti sia nella gestione dell’emergenza sia nell’erogazione dei servizi quotidiani per la tutela della salute dei cittadini della nostra provincia e per i turisti presenti nel territorio”.

Esordisce così, in una nota, il commissario straordinario dell’Asl Paolo Cavagnaro, che ribadisce: “La Direzione aziendale, al fine di chiarire il proprio impegno inteso ad affrontare e gestire la contingenza epidemiologica da COVID-19, intende precisare che tutte le strutture dell’ASL2 stanno operando attraverso le proprie risorse umane e logistiche in base a quanto stabilito dai protocolli disposti dalle normative nazionali e dalle ordinanze regionali, monitorando gli aggiornamenti e le variazioni che si susseguono quotidianamente, rendendoli immediatamente operativi”.

“Le attività messe in campo dall’ASL2 sono realizzate, grazie anche alla collaborazione con le istituzioni territoriali e la sinergia con le diverse task force regionali (Alisa, Protezione Civile e Assessorato alla Salute della Regione Liguria) e delle strutture sanitarie presenti nel territorio ligure, per affrontare in modo coordinato ed efficace le diverse problematiche che coinvolgono più competenze e discipline”, ha concluso Cavagnaro sottolineando la grande sinergia e cooperazione tra le varie istituzioni scese in campo per l’allarme Coronavirus.