Coronavirus, Campomenosi (Lega): “Da Governo risposte insufficienti a settore trasporti”

Regione. “Le risposte fornite dal Governo e dal ministro De Micheli al settore dei trasporti, in merito alla emergenza del Coronavirus, sono insufficienti” dichiara in una nota Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, componente della Commissione Trasporti per il gruppo ID.

“In un momento delicato come questo, dove servirebbero chiarezza e azioni concrete, purtroppo regnano confusione, disorganizzazione e tempistiche sbagliate. Le previsioni sono preoccupanti: il settore dei trasporti è tra quelli che subiranno i maggiori contraccolpi, personale di porti e aeroporti dimezzato, ritardi per merce in giacenza, possibili blocchi per il traffico in transito dalle zone rosse” aggiunge Campomenosi.

“Si rischiano pesantissime ripercussioni per un settore già in difficoltà, che rischia di perdere competitività a livello internazionale: sono necessarie indicazioni chiare e misure concrete per sostenere i lavoratori, ma il Governo si sta mostrando del tutto impreparato e incapace di fornire risposte” riprende il capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo.

“Persino la Commissione Ue ha annunciato una task force che coinvolge anche i trasporti, oltre i settori economici e sanitari, mentre in Italia si brancola totalmente nel buio e non si ha idea da dove iniziare. Un atteggiamento inaccettabile anche da parte di un Ministro che quasi ci fa rimpiangere il predecessore, con cui la Lega aveva vissuto momenti di scontro anche aspro, sempre nel riconoscimento di posizioni diverse, ma legittime”.

“Serve prevedere di stanziare risorse adeguate e maggiore ascolto verso le categorie produttive. Logistica e portualità sono una risorsa fondamentale per l’Italia e vanno sostenute: condividiamo le preoccupazioni degli operatori del settore, bisogna agire in tempi rapidi, senza perdere ulteriore tempo” conclude Marco Campomenosi.