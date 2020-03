Coronavirus, Cairo Democratica chiede la sospensione delle tasse locali

Cairo Montenotte. Sospensione delle tasse comunali e rinvio delle scadenze alle famiglie e alle attività in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria.

È questa la proposta di mozione del gruppo di minoranza “Cairo Democratica”, presentata questa mattina dai consiglieri Matteo Pennino, Alberto Poggio e Giorgia Ferrari.

“Visti i drastici cali di fatturato e di incassi, che stanno mettendo a dura prova numerose famiglie cairesi, si chiede di sospendere la tassazione locale a chi sta subendo drasticamente l’effetto da coronavirus nonché le norme restrittive ministeriali”, chiedono, in sintesi, dai banchi dell’opposizione.

Ma più in generale il Pd valbormidese vuole “dare il nostro contributo, per quello che è possibile, per supportare la comunità in un momento difficile per tutti che ha prodotto e produrrà difficoltà per le famiglie, le imprese, il commercio e il terzo settore, con ricadute economiche importanti. Invitiamo chiunque a contattarci alla nostra mail pdvalbormida@gmail.com per comunicare le criticità,i bisogni, e le problematiche che sta affrontando. Ci impegneremo a fare il possibile per essere di aiuto in questa situazione complessa”.

“Questo è un momento difficile per tutta la comunità – precisa Simone Ziglioli, coordinatore dei circoli PD valbormida – occorre andare oltre ad ogni schieramento politico. Vogliamo metterci a disposizione insieme a tutti i direttivi dei circoli, ai gruppi consigliari e a tutti gli amministratori dei vari livelli istituzionali per dare un supporto alle famiglie e portare le istanze e le criticità dei vari settori produttivi nelle sedi opportune. Occorre unità. Noi siamo pronti a dialogare e collaborare con tutti, per fare la nostra parte”.