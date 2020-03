Coronavirus, blitz degli agenti sul Priamar. La Diocesi: “Sbagliato accanirsi sulle fasce più deboli”

Savona. La Diocesi di Savona-Noli esprime sconcerto per il blitz compiuto ieri sera dagli agenti della questura e della polizia municipale nei confronti di persone senza dimora sulla spiaggia vicino al Priamar.

“Proprio nel momento in cui è in atto una fattiva collaborazione con il Comune di Savona, nelle persone del sindaco Ilaria Caprioglio e dell’assessore ai servizi sociali Ileana Romagnoli, per tutelare la salute delle persone senza dimora, la Diocesi si rammarica per questa operazione che va nella direzione opposta e si accanisce nei confronti delle fasce più deboli della popolazione, colpite solo per il fatto di non avere una casa in cui risiedere” comunica la Diocesi di Savona-Noli.

“Prendendo quindi le distanze dal blitz in questione e dalle affermazioni dei due rappresentanti delle istituzioni, la Diocesi auspica al contempo che prosegua e dia buoni frutti il dialogo in corso con l’amministrazione comunale e i suoi uffici competenti per trattare con umanità le persone senza dimora cercando per loro una sistemazione abitativa dignitosa in questo periodo di emergenza sanitaria” concludono dalla Diocesi.