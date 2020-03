Coronavirus. Battelli (M5S): “Nessuno rimarrà indietro, misure per contenere contagio sanitario ed economico”

Liguria. “In questa situazione eccezionale nessuno sarà lasciato indietro. Governo e maggioranza sono al lavoro per garantire il pieno supporto a famiglie e imprese, comprendendo bene le ricadute sociali ed economiche che l’emergenza coronavirus sta provocando e provocherà sul lungo periodo”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli.

“Lo sa bene il nostro tessuto produttivo, le piccole e medie imprese liguri, il settore turistico. Vogliamo estendere la cassa integrazione in deroga, aumentare il fondo di garanzia per l’accesso al credito, prevedere indennizzi per aziende e lavoratori autonomi. Proprio in questa direzione devono andare lo stanziamento di 7,5 miliardi messo a disposizione per il prossimo decreto e la richiesta di flessibilità pari a 6,35 miliardi avanzata all’Ue dalla quale ci aspettiamo la massima solidarietà”.

“Le nostre richieste non rappresentano un salto nel buio ma hanno lo scopo di potenziare il sistema sanitario messo fortemente in difficoltà, sostenere le imprese, aiutare lavoratori e famiglie, rafforzare la Protezione civile. Il nostro imperativo, in questa fase, è quello di contenere i contagi. Le nostre politiche puntano quindi alla precauzione totale e massima come dimostrano la chiusura delle scuole e il rinvio del referendum sul taglio dei parlamentari”.

“Sappiamo di chiedere un grande sacrificio a tutti i cittadini, sappiamo di stravolgere ritmi e di entrare a gamba tesa nell’organizzazione di molte famiglie, sappiamo che non tutte le scelte saranno condivise, che ci saranno polemiche, ma la situazione è seria e come tale richiede uno sforzo straordinario da parte di tutti. Unità e senso di responsabilità ci faranno superare anche questa” conclude Battelli.