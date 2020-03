Coronavirus, Battelli: “In arrivo anche in Liguria le misure per ridare ossigeno a cittadini e imprese”

Liguria. “In una situazione complicata come quella che stiamo vivendo, le misure predisposte dal governo e dalla maggioranza serviranno a dare ossigeno a chi è più in difficoltà anche nella nostra regione. Innanzitutto si introdurranno semplificazioni per sospendere il pagamento dei mutui prima casa fino a 18 mesi in caso di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro”. A comunicarlo il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli, in una nota.

“Potenzieremo poi la cassa integrazione in deroga e il fondo di integrazione salariale per tutti i settori produttivi, anche per quelle attività che contano meno di 5 dipendenti. Per quei lavoratori che non sono coperti dalla Cig, invece, verrà assicurato il sostegno al reddito – riprende Battelli – Penso, ad esempio, per la nostra Liguria, agli stagionali, inclusi quelli del turismo, gli autonomi, tra cui i lavoratori dello spettacolo e i lavoratori a tempo determinato”.

“Previste anche misure per sostenere il settore bancario: va liberato capitale a sostegno di nuova finanza per imprese e famiglie – prosegue Battelli che poi aggiunge – Quanto alle famiglie, so bene che la chiusura delle scuole per così tanti giorni sta provocando grossi disagi. Ecco perché nel decreto prevediamo un rafforzamento del congedo parentale speciale o, in alternativa, la possibilità di usare un voucher per contribuire alla spesa per babysitter”

“Sapendo bene lo sforzo sovrumano che stanno compiendo in questi giorni medici e infermieri, che ringrazio dal profondo del cuore, prevediamo un incremento di personale militare, nello specifico 120 medici e 200 infermieri. Saranno inoltre assunti per l’Inail 200 medici specialisti e 100 infermieri per l’assistenza ambulatoriale agli infortunati sul lavoro. Quanto all’assistenza territoriale prevediamo un aumento del 50% il numero dei posti letto in terapia intensiva e cercheremo di raddoppiare il numero dei posti letto in pneumologia e malattie infettive” informa Sergio Battelli.

Poi conclude: “Lo sforzo richiesto a tutti in questa fase è massimo, me ne rendo conto. Vi posso garantire che massimo è anche lo sforzo compiuto a tutti i livelli istituzionali. E’ il momento della responsabilità e della solidarietà. Nessuno sarà lasciato indietro”.