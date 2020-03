Coronavirus, Bagnasco (FI): “Apprezzamento per il sistema sanitario, ma Governo e Regioni diano risorse anche post emergenza”

Regione. “Esprimo sentito apprezzamento all’intero Sistema Sanitario Nazionale, strutture ospedaliere, ricercatori, medici, infermieri, tecnici, farmacie, protezione civile, Croce Rossa e a tutti coloro che hanno confermato il livello d’eccellenza della sanità in Italia, anche in questo delicato momento d’emergenza nazionale”. A esprimere il ringraziamento, l’onorevole Roberto Bagnasco di Forza Italia, in occasione dell’emergenza Coronavirus in atto.

“Laddove si richiedono sacrifici e sforzi, le nostre figure professionali dimostrano di essere all’altezza di fronteggiare e risolvere i problemi in tempi celeri” riprende l’onorevole.

“È necessario che, una volta superata e vinta la sfida Coronavirus, che ci auguriamo avvenga il prima possibile, Governo e Regioni non si dimentichino d’investire ingenti risorse economiche per la sanità italiana, in controtendenza con quanto è stato fatto negli ultimi anni” aggiunge Bagnasco.

Poi conclude: “Forza Italia, pur confermando il suo chiaro ruolo di opposizione, chiede di poter dare il suo contributo nelle prossime delicatissime scelte nell’interesse dell’Italia”.