Coronavirus, azioni igieniche preventive nel comune di Finale Ligure: sanificati parchi, cestini e isole ecologiche

Finale Ligure. “In questi giorni stiamo procedendo con appositi igienizzanti alla sanificazione di tutti i parchi gioco cittadini , di tutte le isole ecologiche e dei cestini gettarifiuti”.

A comunicarlo, in una nota, è il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli.

“Sono tutte azioni preventive e di carattere igienico-sanitario, un modo per essere vicini al cittadino, interventi che riteniamo opportuni per creare maggiore tranquillità e dare un senso di maggiore sicurezza. Maggiore pulizia di certo aiuta e non fa mai male” ha concluso il primo cittadino finalese.

