Coronavirus, attivato il Coc di Toirano: disposti la chiusura dei luoghi pubblici e interventi a favore delle fasce deboli

Toirano. Si è riunito stamattina alle 11 presso il municipio di via Braida il Centro Operativo Comunale di Toirano. Durante la prima riunione è stato esaminato il decreto varato oggi dal presidente del consiglio dei ministri e sono stati verificati gli adempimenti e gli atti amministrativi da produrre.

“Constatato che, al momento la situazione a Toirano è contingentata e che non ci sono stati particolari sviluppi rispetto alle informazioni date nei giorni scorsi, si è comunque convenuto di procedere con tutte le misure di sicurezza e prevenzione, previste ed in linea con il Dpcm – spiegano dal Comune di Toirano – Pertanto, mediante ordinanza sindacale, fermo restando la già disposta chiusura delle scuole sino al 15 marzo, si procederà, a decorrere da oggi sino al 3 aprile 2020, con la chiusura del Museo Etnografico, delle Grotte, della biblioteca, della Casa delle Associazioni, del centro culturale ‘lo Schizzo’ e del centro anziani”.

Il Coc presieduto dal sindaco Giuseppe De Fezza, dal consigliere alla protezione a civile Claudio Oddo, dall’assessore alle politiche sociali Deni Aicardi, è coordinato dal comandate della polizia locale Antonio Mattiauda con il supporto dei responsabili di servizio Gianpaola Danesi ed il geometra Nicola Nocera e dei volontari di protezione civile.

Il Coc sarà attivo 24 ore su 24 ed in costante aggiornamento con gli organi sanitari preposti di Asl2, a supporto informativo e operativo della popolazione, avvalendosi della collaborazione della croce rossa locale, per eventuali sostegni sociali alle fasce deboli, e dei medici di base di Toirano per il sostegno scientifico. Il Coc procederà con un censimento della popolazione più anziana al fine di predisporre interventi più puntuali e mirati.

“Raccomandiamo tutta la popolazione di attenersi a tutte le misure di prevenzione previste e ampiamente diffuse”, concludono dal Comune.

Per tutti gli aggiornamenti si raccomanda di scaricare l’App ComuniCare.