Coronavirus, Assoutenti chiede alle aziende di trasporto pubblico il riconoscimento di un rimborso per le famiglie

Provincia. “Preso atto delle gravi difficoltà che devono affrontare le famiglie con figli che frequentano scuole di ogni ordine e grado, Assoutenti Savona, in stretta collaborazione con la sede nazionale che coordinerà tutte le procedure necessarie, chiederà alle aziende di trasporto pubblico di riconoscere un rimborso, od in alternativa l’utilizzo per periodi successivi al ripristino delle lezioni, delle somme anticipate dagli utenti per abbonamenti settimanali, mensili od annuali non usufruiti”. A parlare, in una nota, è Gian Luigi Taboga, presidente Assoutenti Savona.

Spiega Taboga: “Alle amministrazioni locali sarà fatta la stessa richiesta per quanto riguarda eventuali costi inerenti gli scuolabus. Contemporaneamente Assoutenti Savona appoggia le richieste del personale TPL riguardo la protezione da eventuali infezioni anche per la sicurezza degli stessi passeggeri”.

“Ci si augura il più rapido ritorno alla normalità che prevede l’assoluto rispetto di diritti e doveri di tutti gli strati sociali in perfetta sintonia con gli interessi generali e diffusi”, conclude.

