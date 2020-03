Coronavirus, annullata la processione del 18 marzo a Savona

Savona. Stop in tutte le diocesi italiane a tutte le messe con concorso di popolo (incluse le cerimonie funebri), fino al prossimo 3 aprile. Salta quindi, il prossimo 18 marzo, anche la processione al Santuario di Nostra Signora della Misericordia per la festa patronale. Sono le conseguenze sul nostro territorio dell’ultimo decreto del Governo relativo all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle disposizioni date oggi dalla Conferenza episcopale italiana.

Vengono quindi annullati tutti gli eventi previsti nel periodo fino al 3 aprile: come accennato, quello che comporta la rinuncia più dolorosa è la festa patronale della Madonna della Misericordia, cara a tanti fedeli di Savona e della diocesi. Di conseguenza non si celebrerà nemmeno la novena di preparazione, che avrebbe dovuto iniziare domani, 9 marzo, con la fiaccolata del Csi, e inoltre la basilica mariana resterà chiusa nei giorni 17 e 18 marzo per evitare assembramenti di persone (negli altri giorni la Basilica sarà aperta, ma con accessi regolati in base alle disposizioni governative). L’unica celebrazione, a porte chiuse e senza concorso di popolo, sarà quella che il vescovo Marino presiederà nella mattinata di mercoledì 18 e per la quale è allo studio la possibile trasmissione su TelePace.

Vengono rimandate a data da destinarsi le ultime visite pastorali che monsignor Calogero Marino avrebbe dovuto fare alle parrocchie savonesi di san Dalmazio, san Giovanni Battista e sant’Andrea e san Francesco da Paola e san Lorenzo (quella alla parrocchia di santa Maria Giuseppa Rossello è già stata riprogrammata nella domenica dopo Pasqua, sempre fatte salve ulteriori restrizioni), così come gli altri appuntamenti diocesani previsti fino al 3 aprile: la scuola di preghiera, la tavola rotonda sulla città di Savona con il vescovo e l’incontro del clero con il sociologo Mauro Magatti.

Naturalmente sono rinviate anche le assemblee elettive per il prossimo sinodo diocesano, previste nelle quattro vicarie verso la fine del mese di marzo, così come non si svolgeranno riti, iniziative e feste patronali in parrocchie e confraternite.