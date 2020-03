Coronavirus, Annalisa Scarrone promuove una raccolta fondi per l’ospedale San Paolo

Provincia. “Il nostro paese sta affrontando un momento davvero difficile e anche la Liguria si sta adoperando per fronteggiare al meglio questa emergenza sanitaria e curare tutti quelli che ne hanno e avranno bisogno. Nel nostro piccolo, se lavoriamo insieme, possiamo fare tantissimo e lo abbiamo dimostrato in più occasioni! “. A parlare, in un video sulla sua pagina facebook, è la cantante carcarese Annalisa Scarrone.

Attraverso la piattaforma online GoFoundMe, la giovane artista ha organizzato una raccolta fondi per sostenere il reparto di malattie infettive dell’ospedale San Paolo di Savona: “Lo stato attuale delle cose ci chiama a dimostrarlo con ancora più forza per provare ad aiutare coloro che si trovano a combattere sul campo per il nostro bene – ha spiegato Annalisa Scarrone in un post -. Proprio per questo le donazioni di questa campagna, in coordinamento con l’Als2, sono completamente destinate al Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale San Paolo di Savona, in prima linea nella gestione di questa emergenza sul territorio e che necessita obbligatoriamente di un ampliamento che si sta realizzando in queste ore”.

La cantante savonese ha concluso il suo post con un messaggio di speranza citando il cantante ligure Fabrizio De Andrè: “Dalla difficoltà può sempre emergere la speranza. Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fior. Grazie sempre in ogni caso!”.

La campagna di raccolta fondi online promossa dalla Scarrone è attiva da poche ore e attualmente (alle 21.30 del 12 marzo) ha già raggiunto quota 5 mila euro grazie alle donazioni di 89 persone (QUI il link per donare).

In questi giorni, infine, sono diverse le iniziative poste in essere nel savonese (da ponente a levante) finalizzate a sostenere i reparti degli ospedali della provincia di Savona coinvolti nell’emergenza sanitaria (clicca QUI per leggere la notizia).

