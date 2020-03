Coronavirus, ancora decessi in Liguria: il bollettino medico del 22 marzo

Liguria. Non si ferma la conta dei morti di questa emergenza legata alla diffusione del coronavirus: continuano i decessi di persone infettate dal Covid-19 in presenza di pregresse patologie.

La Direzione Sanitaria del San Martino segnala tre decessi, anche per infezione da Covid-19: un paziente nato alla Spezia e residente a Genova di 71 anni, presso la Clinica di Medicina Interna a indirizzo oncologico, deceduto ieri nel tardo pomeriggio; una paziente nata e residente a Genova di 89 anni, presso il Pronto Soccorso, deceduto ieri alle 20.20; Di una paziente nata e residente a Genova di 87 anni, presso il Padiglione 12, deceduta ieri sera alle 21.30.

A ieri erano 1273 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 181 in più rispetto al giorno precedente. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 727 sono ospedalizzati, di cui 129 in terapia intensiva, 430 sono al domicilio (125 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 116 (23 più di ieri). Le persone decedute dall’inizio dell’emergenza sono 152, 33 più di ieri. Si tratta in assoluto dei dati peggiori, su scala delle 24 ore, dall’inizio dell’emergenza.