Coronavirus, anche nel savonese scuole chiuse fino al 3 aprile e ristoranti chiusi alle 18

Liguria. Le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse almeno fino al 3 aprile. Stop alle lezioni, quindi, fino al mese prossimo.

Ad annunciarlo il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di questa sera in cui ha annunciato l’estensione a tutto il territorio nazionale delle restrizioni decretate nei giorni scorsi per le regioni e le province maggiormente colpite dal contagio.

Rimane ad oggi il dubbio sul reale ritorno in classe degli studenti, visto che il 3 aprile sarebbe a pochi giorni dalle previste vacanze di Pasqua.

Scattano inoltre anche per la provincia di Savona tutte le restrizioni già annunciate per la ormai superata “zona rossa”. Il decreto, che sarà pubblicato stanotte, estende il “coprifuoco” a tutta Italia introducendo un arco orario di apertura consentita a servizi di ristorazione e bar, dalle 6 alle 18, sempre che il gestore sia in grado di rispettare “l’obbligo” di assicurare la distanza di sicurezza interpersonale nei locali, con la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Le altre attività commerciali diverse dalla ristorazione potranno rimanere aperte a condizione che riescano a garantire la distanza di un metro fra i clienti.

Il decreto prevede inoltre il divieto di celebrare matrimoni o funerali; la chiusura di palestre, piscine, cinema, teatri, musei, centri culturali, spa, centri benessere, discoteche e stazioni sciistiche; l’annullamento di ogni manifestazione sportiva, anche a porte chiuse; la sospensione degli esami per la patente di guida. Escluse dal divieto farmacie e parafarmacie. I centri commerciali dovranno chiudere nei weekend, mentre fanno eccezione i supermercati. Divieto assoluto di assembramento anche all’aperto.

