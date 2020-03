Coronavirus, anche a Borgio Verezzi consegna gratuita di farmaci e generi alimentari

Borgio Verezzi. Come altri Comuni del savonese, dove prosegue la macchina della solidarietà per aiutare le persone costrette nelle loro abitazioni con la distribuzione di beni di prima necessità, anche Borgio Verezzi ha attivato il medesimo servizio per venire incontro alle esigenze della popolazione in questo momento emergenziale.

L’amministrazione comunale, infatti, con la collaborazione delle associazioni di volontariato presenti sul territorio, ha attivato il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci per i soggetti impossibilitati a provvedere autonomamente.

Il servizio si effettuerà nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì previa prenotazione da effettuarsi telefonando al Comando Polizia Locale al numero 019/610510 entro le 10.00 del giorno di consegna.

Il servizio di consegna è gratuito, l’importo della spesa è a carico del richiedente.