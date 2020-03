Coronavirus, altri tre savonesi deceduti nelle ultime 24 ore

Liguria. Continuano a registrarsi altre vittime da Covid-19 nella nostra regione. Nelle ultime 24 ore si totalizzano 11 decessi.

La direzione sanitaria dell’Asl2 savonese, nelle ultime 24 ore conta la morte di un uomo di 70 anni e due decessi sospetti in attesa dell’esito del tampone, presso il presidio di ponente. Nel presidio di Levante sono venute a mancare due persone: un 74enne proveniente dai Paesi Bassi e una 90enne della provincia di Savona.

La direzione sanitaria dell’ospedale Galliera segnala due decessi: un uomo di 64 anni, genovese, deceduto alle 7.30 del 30 marzo presso la rianimazione, con comorbidità; una donna di 91 anni, genovese, deceduta alle 10 del 30 marzo presso il pronto soccorso, con comorbidità. Il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.

La direzione sanitaria di Asl1 segnala che nelle ultime 24 ore sono deceduti due pazienti positivi al Covid-19. Si tratta di: un uomo di 60 anni della provincia di Imperia deceduto oggi all’ospedale di Sanremo con patologie pregresse associate; un uomo di 68 anni della provincia di Imperia, deceduto il 29 marzo all’ospedale di Imperia con patologie pregresse associate.

La direzione sanitaria e la direzione medica di Asl4 segnala che nelle ultime 24 ore (tra le 14 del 29 marzo e le 14 di oggi, lunedì 30 marzo) è deceduto un paziente Covid-19 positivo. Si tratta di una donna nata a Torriglia nel 1940 e residente a Cicagna, deceduta nella notte presso polo ospedaliero di Sestri Levante.

La direzione sanitaria e la direzione medica del presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano tre decessi di pazienti Covid-19 positivi (avvenuti tra le 14 del 29 marzo e le 14 di oggi, lunedì 30 marzo). Si tratta di: un uomo di 86 anni, ricoverato in malattie infettive all’ospedale Sant’Andrea, residente nel comune di La Spezia e deceduto il 30 marzo; un uomo di 84 anni ricoverato in geriatria all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana, residente nel comune di Luni (SP) e deceduto il 30 marzo; un uomo di 73 anni ricoverato in medicina d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea, residente nel comune di Portovenere (SP) e deceduto il 29 marzo.