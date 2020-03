Coronavirus, altri 33 morti in Liguria: mai così tanti in un giorno, ora le vittime sono 152

Liguria. Sono 1273 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 181 in più rispetto a ieri. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 727 sono ospedalizzati, di cui 129 in terapia intensiva, 430 sono al domicilio (125 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 116 (23 più di ieri).

I 727 ospedalizzati sono così suddivisi:

Asl1 – 125 (16 in terapia intensiva)

Asl2 – 118 (14 in terapia intensiva)

ASL 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 8

Asl 3 Villa Scassi – 73 (13 in terapia intensiva)

ASL 3 Micone di Sestri Ponente – 0

Asl4 – 35 (10 in terapia intensiva)

Asl5 – 56 (15 in terapia intensiva)

San Martino – 126 (37 in terapia intensiva)

Galliera – 125 (16 in terapia intensiva)

Evangelico – 61 (8 in terapia intensiva)

Le persone decedute dall’inizio dell’emergenza sono 152, 33 più di ieri. Tre in totale le vittime delle ultime 24 ore nel savonese, tutte nel presidio di Ponente: due uomini (di 78 e 84 anni) e una donna (89). I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 9 (1 più di ieri).

Le persone in sorveglianza attiva sono 2090, così suddivise:

Asl1: 486

Asl2: 301

Asl3: 427

Asl4: 366

Asl5: 510