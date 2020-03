Uomo in quarantena ad Albisola per il Coronavirus, il sindaco: “E’ negativo, no allarmismi”

Albisola Superiore. Lo scorso 27 febbraio un cittadino di Albisola Superiore si era autodenunciato all’Asl 2 per aver avuto contatti con una figura risultata positiva al tampone del Coronavirus. L’uomo era stato messo in isolamento obbligatorio presso il suo domicilio fino all’8 marzo, ma nella giornata di oggi il sindaco di Albisola Maurizio Garbarini ha voluto precisare che il tampone effettuato su questa persona è risultato negativo.

“In merito alla diffusione da parte di alcuni cittadini su canali non ufficiali di notizie relative all’ordinanza sindacale emanata per isolamento sanitario obbligatorio a scopo precauzionale per un cittadino albisolese si specifica che non si tratta di un soggetto risultato positivo al tampone COVID 19, ma solo di un individuo posto in quarantena preventiva poichè autodenunciatosi dopo essere entrato a contatto di un soggetto risultato poi positivo”, ha spiegato Garbarini. L’ordinanza, dunque, come lasciano intendere le parole del primo cittadino è a scopo precauzionale come prevede il protocollo.

Per quanto riguarda il contrasto del Coronavirus, Garbarini ha ricordato di come siano state attivate su tutto il territorio comunale tutte le procedure di monitoraggio di tutte quelle persone provenienti dalle zone rosse: “Si precisa, inoltre, che il sindaco ha attivato tutti i dispositivi di monitoraggio delle persone presenti sul territorio comunale provenienti da aree a riscio ai fini preventivi ed informativi contattando direttamente i gestori di tutte le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, i proprietari di appartamenti ad uso turistico e i proprietari di seconde case provenienti dai comuni di area rossa. In questi momenti di particolare attenzione, si richiede la collaborazione di tutta la cittadinanza al fine di evitare superflui allarmismi”, ha concluso il primo cittadino.

