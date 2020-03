Coronavirus, al via le attività e-learnig dell’accademia musicale “Ferrato-Cilea” di Savona

Savona. In un momento di grande difficoltà sanitaria ed emotiva come quello che sta vivendo il nostro territorio, colpito dall’emergenza del Covid-19, l’Accademia Musicale di Savona Ferrato-Cilea – chiusa ormai da un mese come tutte le scuole – intraprende un’iniziativa volta a riprendere i contatti didattici e umani fra allievi e docenti, attraverso un’attività di e-learning.

“In accordo con i colleghi, ho pensato di attivare un percorso di lezioni in remoto attraverso il web” spiega Claudio Gilio, direttore dell’Accademia e Presidente dell’Orchestra Sinfonica di Savona. “Si tratta di una procedura che per l’insegnamento di uno strumento comporta parecchie difficoltà, il contatto fra docente e allievo è fisico, l’insegnante deve intervenire – soprattutto con gli allievi iniziali – manualmente, modificando la posizione delle mani, delle braccia, del busto.

Ho tuttavia deciso che in questo momento dobbiamo ristabilire una relazione con i nostri ragazzi, non solamente dal punto di vista didattico, ma anche umano, psicologico e morale. Questo è d’altra parte il ruolo della musica e l’alta professionalità dei miei colleghi si coniuga con la disponibilità totale che ho ricevuto, al di sopra della migliore aspettativa”.

L’iniziativa per le famiglie è completamente gratuita a dimostrazione di una esigenza fortemente sentita dall’Accademia. Aggiunge Gilio: “I corsi collettivi di propedeutica e Musica in culla non possono essere trattati allo stesso modo, ma non abbandoniamo le famiglie. In accordo con il Giardino sonoro che, in Accademia, si occupa del progetto, metteremo a breve online, per i genitori, dei brevi video da utilizzare in casa per coinvolgere i bambini con giochi sonori e continuare così l’esperienza dello stimolo sonoro”.

Durante le lezioni tramite piattaforma online, l'aspetto umano quasi prevale su quello artistico e didattico, la sensazione è quella della necessità di trovare un modo per riprendere il filo relazionale con allievi il più delle volte molto giovani. La risposta dei ragazzi è stata fin da subito di grande entusiasmo e partecipazione. Ancora una volta, la musica si fa portatrice di speranza, ottimismo e voglia di crescere tutti insieme.