Coronavirus, “Adesso Spotorno” all’attacco: “Dal comune nessun stanziamento per l’emergenza”

Spotorno. “Il comune di Spotorno ha sospeso i pagamenti del micronido, scuolabus e ludoteca che però non si usano, ha prorogato la presentazione dell‘isee solo perché gli uffici del patronato sono chiusi e ha prorogato la presentazione della richiesta di parcheggio per i residenti. Ci chiediamo quali sarebbero le agevolazioni economiche per i cittadini”. A parlare, in una nota, è il consigliere comunale di minoranza del gruppo “Adesso Spotorno” Francesco Riccobene.

Spiega il consigliere: “In pratica non è stato stanziato nulla, in una situazione che avrebbe bisogno di una serie di interventi che proponiamo all‘attenzione dell‘amministrazione. Pulizia e disinfestazione periodica dei locali pubblici, scuole, palestre e sala convegni e dei luoghi all‘aperto, parco giochi, giardini, Parco Monticello, sottopassi, vicoli e strade. Sospensione delle tassazioni alle aziende locali. Sospensione della tassa di soggiorno per l’anno in corso. Cancellazione delle tassazione alle aziende per il periodo di obbligo di chiusura, pubblicità, suolo pubblico, tosap”.

“Stanziamento di un contributo mensile per le famiglie in comprovata difficoltà economica – continua Riccobene -. Sospensione dei parcheggi a pagamento su tutto il territorio comunale sino al termine dell‘emergenza. Dotazione di mascherine per i dipendenti pubblici, per gli operatori dei supermercati locali e per chi ne facesse richiesta. Si tratta di evitare il propagarsi di un possibile contagio anche localmente e crediamo che, seppure con ritardo, l’amministrazione si debba attivare”.

“Un ringraziamento va alle forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia Locale, per il lavoro che stanno svolgendo, e al volontariato spotornese sempre attivo nei momenti di crisi e vicino ai più deboli” conclude il consigliere di minoranza.