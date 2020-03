Coronavirus: ad Albenga sospese Imu, Tasi e Tari, confermata la tassa di soggiorno

Albenga. Si è riunito ieri mattina in via telematica il CLT (Comitato Locale Turismo) di Albenga. All’incontro in videoconferenza hanno partecipato: Mauro Calvi delegato FAITA, Alessandro Ancona delegato UPA, Mario Saccone APVL, il Sindaco Riccardo Tomatis, il vicesindaco Alberto Passino, Marta Gaia consigliere delegato agli eventi e Angela Elena per l’ufficio turismo di Albenga.

Nell’occasione, il vicesindaco Alberto Passino ha fornito concrete rassicurazioni ai rappresentanti del CLT in merito alla sospensione delle tasse comunali (tra cui IMU, TASI e TARI) anche in seguito alla notifica di atti di accertamento, a far data dall’8 marzo fino al 31 maggio.

Il CLT ha chiesto in particolare “chiarimenti in merito alle rate relative all’accertamento TARI. Come specificato anche queste sono state sospese e le stesse saranno automaticamente aggiunte dopo l’ultima scadenza prevista dai provvedimenti di rateizzazione”.

In merito all’imposta di soggiorno si è convenuto invece che, “essendo una tassa di scopo che viene reinvestiti completamente nel turismo e, su Albenga, in piena concertazione con il CLT, risulta ancor più necessaria per porre in essere tutte quelle misure di promozione turistica capaci di mitigare e fronteggiare la crisi che si sta determinando a causa del Coronavirus”.

Precisa sul punto il vicesindaco Alberto Passino: “Occorre precisare che l’imposta di soggiorno non può essere considerata un disincentivo per i turisti, ma come un’opportunità per il territorio che può così rendersi più appetibile per servizi, manifestazioni e iniziative che si possono finanziare grazie ad essa”.

Il CLT ha infine rappresentato preoccupazioni per la situazioni dei dipendenti del settore turistico, molti dei quali assunti stagionalmente che, in questo momento stanno vivendo una situazione di particolare difficoltà. Sul punto l’Amministrazione Comunale di Albenga “sta vagliando strumenti adeguati per poter sostenere in particolare quei cittadini e quelle famiglie oggi in grave difficoltà economica”.