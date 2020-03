Coronavirus, ad Albenga l’associazione Tiresia mette a disposizione psicologi e psicoterapeuti

Albenga. L’associazione Tiresia, già Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management, situata ad Albenga e operante a livello territoriale e nazionale dal 2004, ha deciso di mettere a disposizione della popolazione e, in particolar modo, delle figure sanitarie e agli operatori a diverso titolo impegnati nell’emergenza Covid-19 la propria esperienza e professionalità con i propri psicologi e psicoterapeuti.

“In questo particolare momento in cui un evento traumatico di così forte intensità colpisce il corso delle nostre vite sconvolgendole e rompendone gli equilibri, – hanno fatto sapere da Tiresia, – possiamo avere grandi difficoltà a gestire le nostre emozioni, la nostra insicurezza e la fiducia nel futuro”.

“L’associazione vuole dare il proprio contributo affinché ogni persona possa ricevere supporto e aiuto psicologico per far fronte al disagio della quotidianità. Il servizio è gratuito e gestito direttamente dai suoi professionisti (Cavanna Graziella, Balbis Elisa, Console Silvia)”.

“La modalità per entrare in contatto con noi è semplice: basta collegarsi alla pagina Facebook dell’associazione Tiresia (Terapie integrate in psicotraumatologia) e lasciare un messaggio privato su messanger con il proprio nome e recapito telefonico. Sarete contattati dai nostri professionisti per un colloquio”, hanno concluso.