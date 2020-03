Coronavirus ad Albenga, attenzione alla truffa dei finti incaricati del Comune: la denuncia di un cittadino

Albenga. “Buongiorno, siamo incaricati del Comune di Albenga. Se ci da i soldi noi andiamo a farle la spesa e gliela consegnamo”.

È questo, a grandi linee, il contenuto del dialogo avvenuto tra un cittadino di Albenga e quelli che appaiono a tutti gli effetti come dei truffatori.

L’episodio è avvenuto questa mattina, intorno alle 11,30, in viale Pontelungo (ma potrebbe essere solo il primo di una lunga serie) ed è stato denunciato con una chiamata ai carabinieri e via social.

“Mi hanno citofonato, ho risposto e dall’altre parte c’era una voce di uomo, ma erano almeno in due, – ha spiegato il cittadino. – Hanno detto di essere incaricati dal Comune per fare la spesa per le persone anziane, per le persone disabili e che non riescono ad andare a fare spesa da soli. Se lei ci consegna i soldi, hanno detto, noi andiamo a fare la spesa”.

“Quando, al termine della conversazione, ho detto che avrei avvisato i carabinieri e chiesto loro conferme, hanno accampato scuse e si sono subito allontanati. Fate attenzione”, ha concluso.

Un appello-denuncia, quello del cittadino, accolto dal presidente del consiglio comunale di Albenga Diego Distilo, che ha dichiarato: “Avviso a tutti i cittadini. Per ora il Comune di Albenga non sta inviando nessuna persona a domicilio per fare la spesa o per assistenza. Qualora qualcuno riscontrasse contatti di questa natura siete pregati di avvisare le forze dell’ordine. Teniamo duro e ne usciremo”.