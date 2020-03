Coronavirus, ad Albenga al via le lezioni in remoto per la scuola di arti grafiche e audiovisive “Visual School”

Albenga. Da due settimane la scuola di Arti Grafiche e Audiovisive Visual School sta tenendo le lezioni in remoto, permettendo a docenti e studenti di non muoversi da casa e di non perdere, allo stesso tempo, preziose ore di insegnamento.

“Così quando, lunedì scorso tutta l’Italia è diventata zona rossa, ci siamo trovati preparati” dice lo sceneggiatore Davide Aicardi, direttore didattico della struttura.

“Le lezioni non presentano particolari difficoltà, anzi, la condivisione di file aiuta molto la comprensione e la didattica. Inoltre abbiamo avuto l’impressione che i ragazzi fossero un po’ stufi di restare a casa senza fare nulla e hanno accolto la ripresa delle lezioni con partecipazione ed entusiasmo”.

Le lezioni si volgono attraverso delle piattaforme di normale diffusione, niente di complesso, a parte qualche caso. Gli allievi e il corpo docente della Visual School si sentono di incoraggiare tutte le attività con fine divulgativo e scolastico a fare lo stesso. “Sono strani giorni, parafrasando Battiato” – continua Davide – “le lezioni sono un ottimo modo per impiegare il tempo e allontanare un po’ i brutti pensieri. Per cui, #noistiamoacasa e studiamo da qua!”.

Le lezioni in remoto proseguiranno fino alla ripresa delle normali attività.

