Coronavirus, ad Alassio pattuglia con megafono in strada: “Restate a casa”

Alassio. “In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio si chiede alla cittadinanza di limitare al minimo l’uscita dalle proprie abitazioni. Grazie”.

Da stamattina una pattuglia della Polizia Municipale, insieme ad un mezzo della Protezione Civile dotato di altoparlanti, percorre le strade della città per ribadire alla popolazione il messaggio.

“Non è un invito – spiegano dalla Polizia Municipale alassina – ma un ordine derivante da una precisa disposizione di un Decreto che ha valore di legge. Ci stiamo attrezzando, anche attraverso i controlli, per fare in modo che sia ben chiaro a tutti e che tutti rispettino le indicazioni che prevedono deroghe solo per motivi di lavoro, salute o per ragioni di comprovata necessità”.