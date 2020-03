Alassio. “Qua la situazione sta migliorando. I clienti sono quasi tutti partiti per le loro destinazioni, probabilmente oggi partiranno gli ultimi. I primi giorni sono stati davvero infernali perché tutti, comprese le istituzioni, non erano in grado di capire cosa fare e come farlo. Abbiamo fatto tutti del nostro meglio, e speriamo che ora sia quasi finita”.

A parlare è la titolare dell’hotel Bel Sit di Alassio, che dopo giorni difficilissimi con decine di ospiti in quarantena a causa del Coronavirus parla, per la prima volta in diretta su Facebook, per annunciare la luce in fondo al tunnel. Con indosso la mascherina e una dipendente accanto a sé racconta e rivive le ultime ore, con evidente sollievo.

di 19 Galleria fotografica Coronavirus, la partenza dei turisti ad Alassio









“Noi e i dipendenti non sappiamo ancora cosa dovremo fare – rivela – ma almeno i clienti sono chi a casa e chi in una struttura protetta. Voglio ringraziare soprattutto i ragazzi che sono stati qui con me, senza di loro non avrei potuto affrontare questa cosa. Tra tutti abbiamo cercato di gestire al meglio. E grazie a tutti i clienti che da casa ci hanno sostenuto con messaggi e parole che ci hanno fatto proprio piacere. Speriamo di trovarvi presto e di darvi altri aggiornamenti”.

“Ora ovviamente siamo chiusi – specifica – quando tutti gli ospiti saranno usciti verrà una ditta specializzata a disinfettare tutto. Contiamo di riaprire per la fine di marzo: prima ci prenderemo qualche giorno per noi, per rilassarci un attimo dopo questa esperienza che comunque ci ha uniti parecchio”.

Nell’hotel Bel Sit e nel vicino Al Mare, dopo le partenze di ieri sera, restano ancora 35 turisti lombardi, residenti nel lodigiano all’interno di Comuni della “zona rossa”. La loro partenza è fissata per il tardo pomeriggio di oggi con un altro autobus (il viaggio viene effettuato nella notte per rendere più agevole il loro isolamento nel tragitto). Una volta partiti anche gli ultimi turisti sarà la volta dei 20 dipendenti, che potranno finalmente lasciare gli hotel per terminare il periodo di quarantena nelle proprie abitazioni.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA