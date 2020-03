Coronavirus, a Tovo San Giacomo e Magliolo attivo il servizio di consegna farmaci e spesa a domicilio

Magliolo/Tovo S.G. In considerazione del protrarsi dell’emergenza da Covid-19 il comitato locale di Magliolo ha attivato, per i comuni di Magliolo e Tovo San Giacomo, un servizio di consegna farmaci e spesa a domicilio per i soggetti attualmente impossibilitati a provvedervi autonomamente.

Per richiedere il servizio è necessario contattare il numero della sede al 019 634295 dalle 8.30 alle 18.00.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA