Savona. L’attività amministrativa ai tempi del coronavirus.

Quest’oggi la riunione comunale di Savona si è svolta in versione “virtuale” grazie ad una app per le chiamate in teleconferenza.

Non potendo ritrovarsi di persona per parlare del bilancio della città a causa delle disposizioni governative per contenere la pandemia, il sindaco, Ilaria Caprioglio, e i membri del parlamentino locale savonese si sono ritrovati per una adunata “a distanza”.