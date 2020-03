Coronavirus, a Millesimo raccolta fondi per la sezione della Croce Rossa

Millesimo. Sostenere la sezione millesimese della Croce Rossa in una fase delicata dell’emergenza sanitaria: questo lo spirito dell’iniziativa messa a punto da Mattia Martino e Filippo Cedrato, fondatori della pagina Facebook satirica “MillesyWood”.

“In questo periodo così difficile per la nostra comunità abbiamo deciso di fare qualcosa di serio. Il team di MillesyWood, nel suo piccolo, ha deciso di lanciare una raccolta fondi da donare interamente ai militi della nostra Pubblica assistenza, un piccolo grande gesto per chi ogni giorno è sul campo per garantire un servizio di vitale importanza”, scrivono gli organizzatori.

“Abbiamo la fortuna di vivere in un paese bellissimo, abitato da persone meravigliose,mettiamoci una mano sul cuore e tutti insieme aiutiamo questi angeli, una piccola donazione per dare a loro la forza e a noi la speranza. Forza Millesimo!”, concludono.

Qui il link alla raccolta fondi.