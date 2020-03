Finale Ligure. Sarà completato nel pomeriggio di oggi il trasferimento di tutti i turisti presenti all’hotel Corallo di Finale Ligure dove si è verificato un caso di coronavirus che ha imposto la quarantena all’albergo finalese.

Nel tardo pomeriggio di ieri, a bordo di un pullman, sono partiti gli ospiti lombardi, 33 persone provenienti dalle zone limitrofe alla provincia lodigiana. Oggi pomeriggio, dopo un’altra mattinata in isolamento forzato, partenza anche per i sei piemontesi in vacanza a Finale Ligure e che si sono ritrovati al centro dell’emergenza sanitaria: sono arrivate, infatti, le prime ambulanze della pubblica assistenza che porteranno gli ultimi alloggiati nelle rispettive abitazioni.

di 35 Galleria fotografica Caso di coronavirus in un hotel di Finale Ligure









Dopo aver trascorso una mattinata tranquilla e aver consumato il pranzo all’interno dell’hotel, dal primo pomeriggio i preparativi per la partenza: all’interno dell’area transennata attorno alla struttura ricettiva stanno operando personale Asl, protezione civile e polizia municipale.

Tutto si sta svolgendo con regolarità, in attesa dell’esito dei test sui tamponi effettuati ieri e trasportati a Genova.

Per i dipendenti dell’albergo, 10 dipendenti, e i due titolari vigilanza domiciliare in attesa degli sviluppi sui contagi nella struttura finalese.

Dunque si sta per concludere l’emergenza coronavirus a Finale Ligure, che ha destato non poco allarme e preoccupazione in particolare per le possibili ripercussioni sul turismo: “La situazione è stata risolta, non ci sono pericoli di sorta e la nostra cittadina è pronta ad accoglieri ospiti e turisti” ha detto il sindaco Ugo Frascherelli, lanciando un messaggio rassicurante in vista delle festività primaverili.