Finale Ligure. Qualche attimo di tensione, intorno all’ora di pranzo, tra gli ospiti dell’Hotel Corallo di Finale Ligure attualmente in quarantena dopo che uno dei turisti è stato trovato positivo al Coronavirus. A destare scontento il cibo arrivato in ritardo e la mancanza di acqua: una scena già vista ad Alassio la scorsa settimana.

La calma di questa mattina è piano piano svanita quando i turisti, per la maggior parte anziani, hanno lamentato fame e sete. Le operazioni di consegna di cibo e acqua si stanno completando solo in questi minuti.

di 30 Galleria fotografica Caso di coronavirus in un hotel di Finale Ligure









Nel frattempo continuano gli appelli alla calma da parte di Asl e Protezione Civile, ma la situazione non è semplice. Ora si è in attesa dei risultati dei tamponi per capire la gestione dei trasferimenti: gli esiti arriveranno solo nel pomeriggio.