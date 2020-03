Coronavirus, a Carcare vigile positivo e altri in quarantena. Mirri (Pd): “Intervenga il prefetto per garantire la pubblica sicurezza”

Carcare. “A seguito della notizia odierna da lei confermata che un membro della nostra polizia municipale è risultato positivo al coronavirus (Covid-19) mentre gli altri colleghi si sono messi in quarantena volontaria ed un quinto sarebbe asintomatico, chiediamo urgentemente di contattare il prefetto di Savona per chiedere un intervento affinché predisponga l’invio di personale di pubblica sicurezza per ricoprire in questo momento delicato il ruolo di polizia municipale nel nostro comune”.

Così Rodolfo Mirri, consigliere di minoranza, capogruppo “Lorenzi Sindaco”, che ha inviato una lettera al primo cittadino carcarese dopo il caso di positività all’interno della polizia locale.

“E’ urgente che la popolazione carcarese si senta al sicuro in questo delicato momento con un presidio di polizia municipale funzionante”.

“Auguriamo a tutti i nostri agenti una pronta guarigione e ci rendiamo disponibili per qualsiasi collaborazione per la tutela e la sicurezza di tutti i nostri cittadini carcaresi” conclude.