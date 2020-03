Carcare. Sono quasi terminate le procedure di sanificazione di tutti gli uffici comunali carcaresi. A seguito del riscontro della positività al coronavirus di un agente della Polizia locale, non solo è stato deciso di chiudere per alcuni giorni il municipio e i colleghi della persona contagiata sono entrati in isolamento, ma tutti i locali sono stati oggetto di interventi mirati. Questo non soltanto nell’ala dell’edificio dove è presente il Comando, ma anche nella parte dove sono presenti altri sportelli nonché la sala consigliare.

Gli uffici riapriranno il primo aprile, anche se gli utenti sono pregati di telefonare e, per determinati servizi, saranno ricevuti solo su appuntamento. In questi giorni di chiusura, comunque, è stato attivato il trasferimento di chiamata e il personale, seppur a casa, continua a lavorare in modalità smart working.

Il sindaco Christian De Vecchi, intanto, ha reso pubblica la situazione di oggi a Carcare, ossia il numero di ventitre persone in tutto, tra cui positivi e non, in isolamento obbligatorio o volontario, nonché qualche ricovero, nessuno però in grave pericolo.