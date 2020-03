Coronavirus a Cairo: cinque casi positivi, dieci in sorveglianza e altrettanti in isolamento 

Cairo Montenotte. Dopo Carcare è ufficiale anche a Cairo: il covid-19 ha fatto il suo ingresso in Val Bormida, dove, per ora, la situazione è sotto controllo ma occorre tenere alta la guardia.

Proprio il sindaco Paolo Lambertini ha ufficializzato, attraverso un video su Facebook, la presenza di cinque casi risultati positivi sul territorio comunale.

Di questi, tre sono già in fase di guarigione e sono a casa. Inoltre, sempre a Cairo, dieci persone sono in sorveglianza attiva, altrettante in isolamento perché venute a contatto con pazienti malati.

“Rinnovo l’invito a restare a casa, limitate il più possibile gli spostamenti perché dobbiamo, tutti insieme, combattere questa battaglia contro il coronavirus”, conclude il primo cittadino.