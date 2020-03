Coronavirus, a Borghetto Santo Spirito spesa e farmaci a domicilio per le persone in difficoltà

Borghetto Santo Spirito. La Croce Bianca Borghetto Santo Spirito, in collaborazione con il comune e la squadra di Protezione Civile comunale, ha organizzato un servizio di pronto spesa e pronto farmaco per tutte le persone in difficoltà a uscire di casa.

I militi della Croce Bianca, pur essendo in difficoltà in questo momento di grande emergenza, vogliono comunque rendersi disponibili per venire incontro alle esigenze dei cittadini più anziani.

Per informazioni e segnalazioni è possibile contattare il numero 0182/971780 e il 3404517655, attivo anche come WhatsApp, oltre alla Protezione Civile di Borghetto Santo Spirito.

