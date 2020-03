Coronavirus, a Boissano il Comune e la Croce di Malta consegnano alimenti a domicilio a chi ha bisogno

Boissano. “Stiamo tutti vivendo un periodo particolare un periodo difficile. Proprio in questi casi si deve fare comunità e questo vuol dire avere rispetto per gli altri seguendo le norme di prevenzione ma anche cercando modi per aiutare chi è in una situazione di maggior difficoltà. Per questo come amministrazione, in collaborazione con la pubblica assistenza Croce di Malta e la farmacia abbiamo pensato di istituire un servizio di consegna a domicilio di alimenti e medicine per coloro che dovrebbero stare a casa (chi è in un’età a rischio o difficoltà a muoversi) ma che non hanno nessuno che possa portare loro i generi di prima necessità o le medicine”.

Lo ha annunciato sui social network il sindaco di Boissano, Rita Olivari. “Se avete conoscenza di qualcuno che si trova in questa situazione fatecelo presente – è l’appello ai cittadini – il Comune farà da tramite quindi chiamate in Comune da lunedì mattina e vi daremo supporto”.

“Mi raccomando con tutti di seguire le indicazioni che ormai da giorni ci ripetono. Fino ad oggi a Boissano non sono segnalati casi neppure di necessario isolamento ma la prudenza è più che necessaria” conclude.