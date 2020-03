Coronavirus, 91 deceduti in Liguria: aumentano ancora i casi positivi

Liguria. Sono 963 le persone positive in Liguria, 154 più di ieri. Tra le persone positive sono comprese gli ospedalizzati, le persone al domicilio e i clinicamente guariti. Dei 963 positivi 603 sono ospedalizzati, di cui 113 in terapia intensiva (13 più di ieri).

Deceduti 91 – 18 più di ieri (in più ci sono sempre i due campioni sui cadaveri).

Questa la suddivisione per azienda:

Asl1 – 87 (11 terapia intensiva)

Asl2 – 87 (12 terapia intensiva)

Asl 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 2

Asl 3 Villa Scassi – 58 (10 in terapia intensiva)

ASL 3 Micone di sestri ponente – 1

Asl4 – 24 (9 terapia intensiva)

Asl5 – 56 (14 terapia intensiva)

San Martino – 121 (33 terapia intensiva)

Galliera – 117 (16 terapia intensiva)

Evangelico – 50(8 terapia intensiva)

A domicilio 278 (22 in meno di ieri).

Clinicamente guariti (ma restano positivi e sono a casa) 82.

Sorveglianze attive: totali 1921

Asl 1 – 327

Asl 2 – 275

Asl 3 – 405

Asl 4 – 485

Asl 5 – 429.

Come si evince dai dati diminuisce progressivamente la diffusione del virus nel savonese, sia guardando alle persone ospedalizzate quanto a quelle in sorveglianza attiva.