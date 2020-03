Coronavirus, 47enne ricoverato all’ospedale di Albenga: salgono gli infetti nel savonese

Regione. I pazienti ricoverati presso i presidi ospedalieri dell’ASL2 con infezione da Covid-19 sono attualmente 7.

Nell’ospedale di Savona sono 3 ricoverati: una donna di 74 anni residente a Castiglione d’Adda in miglioramento, un uomo di 79 anni residente a Pizzighettone in condizioni stabili, entrambi ricoverati presso il reparto di malattie infettive di Savona e giunti in Ospedale tramite 118.

Nello stesso reparto è ricoverato anche un terzo uomo di 74 anni della provincia di Savona, trasferito da altro reparto, in condizioni critiche con polipatologia.

Nell’ospedale di Albenga, presso il reparto Malattie Infettive ci sono 4 ricoverati: un uomo di Soresina (CR) di 76 anni, giunto tramite 118 in condizioni stazionarie, una donna di 83 anni residente a Maleo (Lodi) in condizioni stabili giunta tramite 118.

Sono inoltre ricoverati nello stesso reparto un uomo di 47 anni in condizioni stabili giunto tramite il Punto di Primo Intervento, ed infine un uomo di 62 anni in condizioni stabili giunto tramite 118, entrambi della provincia di Savona.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA