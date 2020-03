Coronavirus: 33 guariti e 33 decessi in Liguria

Liguria. Sono 524 le persone positive al coronavirus in Liguria, 90 in più rispetto a ieri. Di questi, 319 sono ospedalizzati, 172 sono al proprio domicilio e 33 sono clinicamente guariti (ancora positivi, a casa).

Le persone decedute dall’inizio dell’emergenza salgono a 33: nella giornata odierna si sono verificati 6 decessi.

Dei 319 in ospedale (44 più di ieri) 66 sono in terapia intensiva. Per quanto riguarda Genova da segnalare che ci sono 3 pazienti ricoverati al Gallino di Pontedecimo, 14 al Villa Scassi, 81 al San Martino (di cui 20 in terapia intensiva), 40 al Galliera (di cui 8 in terapia intensiva), 35 all’Evangelico (8 in terapia intensiva). Altri 172 sono gestiti a domicilio.

Per la prima volta si registra un numero piuttosto elevato di pazienti “clinicamente guariti”: sono 33 persone che restano a casa perché sono ancora positive al virus ma ormai non corrono più rischi per la salute. Stesso numero per il bilancio totale delle vittime, sempre esclusi i tamponi eseguiti sulle due salme.

Le persone in sorveglianza attiva sono complessivamente 1609 in Liguria, di cui 245 nel territorio genovese della Asl 3 e altri 322 nel Tigullio di competenza della Asl 4.