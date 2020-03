Corona d’alloro “batte” coronavirus: Adriana, la prima studentessa a laurearsi online in Liguria

Regione. L’emergenza sanitaria delle ultime settimane ha costretto il Governo a prendere decisioni drastiche in tutti i settori.

Nelle scuole e negli atenei italiani, in particolare, le lezioni sono attualmente sospese sino al 15 marzo (anche se questo termine potrebbe essere prorogato). Tra le tante notizie negative delle ultime settimane, tuttavia, in Liguria ne spicca una positiva.

Stiamo parlando della storia di Adriana, una giovane dottoressa che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, si è laureata online in ingegneria.

“La Liguria non si ferma. Complimenti ad Adriana, la prima studentessa a essersi laureata online nella nostra regione. In questi giorni di emergenza, questo bel traguardo ci ricorda che la Liguria non si arrende. Brava Adriana e bravi i nostri ragazzi!”, ha affermato il presidente Giovanni Toti sulla sua pagina facebook.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA