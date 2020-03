Controlli coronavirus, pugno di ferro a Finale Ligure: ecco l’ordinanza del sindaco Frascherelli

Finale Ligure. Firmata dal sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli una nuova ordinanza (numero 72) che stringe ulteriormente le maglie all’interno del territorio comunale: “Misure poste in essere per la maggior tutele dei cittadini. Nei giorni festivi e prefestivi, soprattutto se caratterizzati da bel tempo, faremo posti di blocco in aree sensibili e più appetibili per passeggiate e movimenti delle persone”.

“Ordineremo il divieto di accesso, eccezione per residenti e dimoranti, di via Scarrone in frazione Perti, Strada per Verzi, Molo di Pia e Molo di Varigotti, insomma tutti quei luoghi dove con il bel tempo la gente è piu’ invogliata ad andare. Ordiniamo la chiusura dei cimiteri, eccezione per attività di inumazione e tumulazione, e la chiusura di tutti i parchi gioco del territorio”.

“Ricordiamo, inoltre, che l’attività motoria è permessa nella immediate vicinanze di residenza e/o dimora”.

“L’assolvimento delle primarie esigenze (lavoro, spesa, acquisto farmaci, cure mediche, etc) deve avvenire considerando la via più breve per giungere a destinazione e per il tempo strettamente necessario. Consigliate le consegne a domicilio. Comprendiamo di attivare azioni dure che stravolgono le nostre abitudini, ma più le rispettiamo ora prima ne usciremo, insieme e più forti di prima” conclude il primo cittadino finalese.