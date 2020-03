Controlli Coronavirus, nel savonese finora quasi 18 mila controllati e 665 sanzionati

Savona. Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali nei centri urbani, sulla viabilità ordinaria, sulle autostrade nei porti di Savona e di Vado Ligure, negli scali ferroviari, nonché presso le attività commerciali e gli esercizi pubblici, in attuazione del piano straordinario di controllo e vigilanza del territorio definito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e disciplinato dal Questore con apposite ordinanze.

Dal 10 marzo a ieri sono state 17.772 le persone controllate in tutta la provincia dalle varie forze dell’ordine: di queste, 6.272 nell’ultima settimana. Quelle sanzionate amministrativamente per aver violato le limitazioni alla circolazione sono state 188 nell’ultima settimana e 665 in totale da inizio emergenza; 15 in tutte le persone denunciate per false dichiarazioni (2 questa settimana) e 25 per altri reati (di cui 10 negli ultimi 7 giorni).

I negozi controllati sono stati invece in totale 6.749, di cui 2.377 dal 23 marzo a ieri. Dieci i negozi sanzionati dall’entrata in vigore del decreto, soltanto per uno è arrivata la sospensione.