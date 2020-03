Savona. E’ stata riaperta (per ora a corsia singola) via Cesare Battisti a Savona, dove martedì pomeriggio si è verificato un grave guasto a una condotta delle acque bianche che ha fatto letteralmente collassare l’asfalto, creando una voragine sul lato destro della strada.

I tecnici Ireti, immediatamente intervenuti, hanno individuato e riparato il guasto e la fornitura idrica nei cinque condomini del centro a cui quasi subito era stato limitato il disservizio è stata definitivamente ripristinata già nella serata di martedì. Ieri i tecnici hanno verificato la tenuta del manto stradale ed hanno effettuato il ripristino dell’asfalto.

La notte scorsa il personale di Ata ha effettuato la pulizia della zona allagatasi ieri, ossia il quadrilatero che da via Battisti e Corso Italia va a via Paleocapa e piazza Mameli. Gli operatori si occuperanno di pulire i marciapiedi dal fango e dai detriti portati ieri dal fiume d’acqua che ha circondato tutto l’isolato.

Il guasto si è verificato martedì intorno alle 15.30. La rottura di un tubo interrato (300 di diametro) tra via Cesare Battisti e Corso Italia ha generato un vero e proprio “fiume”, e la pressione dell’acqua è stata in grado di spaccare l’asfalto, che poi è collassato su sé stesso. Alcune auto parcheggiate a pochi passi dal punto del cedimento si sono inclinate seguendo la depressione del terreno, altre sono quasi “precipitate” in essa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e della polizia locale, che hanno interdetto la zona in attesa dei tecnici dell’acquedotto, mentre i vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza le auto parcheggiate: l’ultima ad essere spostata è stata proprio la Fiat 500 maggiormente sprofondata nel cratere prodottosi nell’asfalto.