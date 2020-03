Con i codici sconto Groupon risparmi su tutto, dai ristoranti alle vacanze

Groupon oramai lo conoscono davvero tutti. Per quelle poche persone che ancora non ne conoscessero il funzionamento però, basti sapere che il portale può essere considerato come un’occasione per acquistare a prezzi super scontati moltissimi beni o servizi, dai ristoranti alle vacanze, ai centri benessere, fino all’hi-tech. In altre parole, stiamo parlando di una vera e propria rivoluzione per lo shopping online. Il risparmio inoltre, può diventare ancora più consistente con Topnegozi.it. Vediamo insieme in che modo.

Groupon: cos’è e a cosa serve

Come anticipato, Groupon è un noto portale dove poter acquistare qualsiasi bene o servizio a prezzi davvero convenienti. Scorrendo le sue pagine infatti, è possibile trovare dalla cena in un prestigioso ristorante, ai viaggi in note località europee o mondiali, trattamenti benessere nelle migliori SPA selezionate, senza dimenticare la fornita sezione di shopping con articoli hi-tech, abbigliamento, giocattoli, moda e molto altro ancora.

Il meccanismo alla base di Groupon è piuttosto semplice, basato sul concetto del gruppo di acquisto. Comprando in contemporanea differenti articoli, pagando di conseguenza un prezzo inferiore a quello medio del mercato, si genera un risparmio per il cliente. Il più classico degli esempi, nonché uno dei più sfruttati dalle persone, è quello di poter cenare in qualche prestigioso ristorante pagando una cifra nettamente inferiore a quella prevista dal menù ufficiale.

Risparmiare su Groupon: consigli pratici

Abbiamo spiegato come far riferimento a Groupon per i propri acquisti di beni e servizi significhi di fatto risparmiare rispetto alle tradizionali forme di shopping online. Ma quella offerta dal noto portale, non è l’unica forma di risparmio possibile. Con alcuni pratici accorgimenti infatti, è possibile ottenere condizioni ancora più agevoli. Uno di questi consiste sicuramente nel visitare Topnegozi.it, uno dei primi portali in Italia ad aver creduto nella potenzialità dei coupon sconto online, e dove usufruire in maniera più agevole di migliaia di codici promozionali, compresi quelli di Groupon.

Ma cosa sono i codici sconto Groupon

Sono semplicemente dei codici, solitamente alfanumerici, in questo caso forniti da Topnegozi, che una volta inseriti poco prima di effettuare il pagamento vero e proprio, danno diritto ad ulteriori sconti. Così facendo si sommano le due forme di risparmio, con un’innegabile convenienza per il cliente. Esistono moltissime tipologie di coupon. Alcuni possono riguardare un’intera categoria, e offrire sconti del 10, 20, 30 e anche 40%, altri invece solamente su una precisa offerta. Ma il meccanismo rimane il medesimo, a prescindere dalla forma promozionale utilizzata.

Il successo di questo meccanismo, è da ricondursi nella semplicità con la quale viene proposto. Al cliente non viene chiesta infatti nessuna operazione particolare, se non quella di procedere nell’acquisto come è abituato a fare aggiungendo in più il codice precedentemente prelevato. Nel momento in cui su Topnegozi viene identificato il coupon d’interesse, sarà sufficiente quindi cliccare su Preleva Codice. A questo punto si dovrà annotare tale codice e inserirlo nel campo dedicato nel momento in cui si sta per procedere al pagamento. Per trovare i nuovi codici, è sufficiente recarsi nella pagina dedicata ai codici sconto Groupon .

Topnegozi: cashback

Triplicare il risparmio? Questo è possibile grazie a Topnegozi. Tale risparmio infatti, non si concretizza solamente con le condizioni già agevolate di Groupon e con i coupon sconto, ma anche grazie al meccanismo del cashback, introdotto da Topnegozi stesso. Stiamo parlando di una forma di risparmio che in altri paesi è già decisamente sfruttata, ma che in Italia abbiamo cominciato ad usare e a comprenderne le funzionalità solamente negli ultimi anni.

Come suggerisce la traduzione letterale, cashback significa rimborso sugli acquisti. Ed effettivamente è proprio così. A seconda della forma promozionale messa in atto dal commerciante infatti, è possibile ricevere il rimborso di una quota di quanto speso per l’acquisto, o in alcuni casi un piccolo omaggio, o in altri ancora un’agevolazione sulla spesa di spedizione. L’unica azione supplementare richiesta in questo caso, è quella di registrarsi sul portale, registrazione che vogliamo ricordare essere completamente gratuita e che richiede davvero pochi istanti. Topnegozi inoltre premia i nuovi utenti, regalando loro 5€ solamente per essersi iscritti, questi si andranno ad aggiungere ai guadagni futuri.

Si potrà effettuare il Login con Facebook, oppure utilizzare semplicemente la propria mail, nome, cognome e password. Da questo momento è possibile sfruttare tutte le potenzialità del cashback. Al netto della formula e delle procedure però, rimane solamente il risparmio, che va a sommarsi ai due offerti da Groupon e dai codici sconto di Topnegozi. Vista dalla parte del negoziante inoltre, quelle del coupon e del cashback, sono due forme promozionali molto efficaci, che se ben sfruttate, possono realmente fare da traino per gli affari. D’altronde il concetto di risparmio, è gradito a chiunque, e quello dello sconto è una formula che fa presa su ogni persona.

Topnegozi: non solo Groupon

Su Topnegozi non si trovano opportunità di risparmio solamente per il noto portale Groupon, ma per migliaia di negozi e brand internazionali. Alcuni nomi sono davvero di primaria importanza nel commercio online, a partire dai due market place più famosi, ovvero eBay e Amazon. Per usufruire di sconti su questi due portali, non si dovrà fare nulla di diverso da quanto si attua per un qualsiasi acquisto, se non inserire il codice promozionale prima di pagare.

L’unico fattore che si dovrà tenere in considerazione, è che i codici sconto solitamente hanno un periodo di validità entro i quali devono essere necessariamente utilizzati. Nel caso dovessero scadere però, non è necessario preoccuparsi, perché tanti altri sconti sono sempre dietro l’angolo.

I codici presenti su Topnegozi possono riguardare una determinata categoria, piuttosto che un singolo prodotto. Ma a prescindere dalla formula utilizzata, il procedimento è sempre il medesimo, esattamente come il risultato, ovvero il risparmio. Anche per quanto riguarda i metodi di pagamento, non c’è alcuna differenza, dal momento che sarà possibile continuare ad utilizzare quelli solitamente adoperati, come carte di credito o ricaricabili, oppure PayPal.