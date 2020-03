Cisano sul Neva: il Comune e la Pro Loco donano tremila euro alla Croce Bianca di Albenga

Cisano sul Neva. L’amministrazione comunale di Cisano sul Neva, guidata dal sindaco Massimo Niero, nella seduta di giunta settimanale, ha deciso di stanziare duemila euro da devolvere alla pubblica assistenza Croce Bianca di Albenga per l’acquisto di attrezzature e dispositivi per la protezione individuale, necessari per fronteggiare queste intense giornate d’emergenza sanitaria legata al Coronavirus e garantire ai militi, sempre in prima linea, di proseguire l’importante attività di soccorso sul territorio.

Anche la Pro Loco di Cisano sul Neva ha voluto dare il proprio contributo devolvendo alla pubblica assistenza albenganese mille euro. “L’iniziativa è nata di concerto con la Pro Loco – dichiara il sindaco Massimo Niero -ò al fine di dare un concreto aiuto a chi, ogni giorno, si mette a disposizione della collettività e, in questo difficile periodo, sta mettendo in campo tutte le proprie energie per continuare ad andare in soccorso a chi ne ha bisogno. Rivolgiamo un particolare ringraziamento ai militi, ai volontari, ai medici e a tutti coloro che, in questo periodo di grave emergenza, operano per fronteggiare la pandemia che sta affliggendo le popolazioni di tutto il mondo”.