Cinque curiosità sui casino online

I casino online rappresentano uno dei fenomeni del momento per quanto riguarda i giochi online. Nel corso degli anni, infatti, hanno assunto una posizione di rilievo nello scenario dei giochi d’azzardo grazie ad un’offerta ampia e sempre più vantaggiosa per gli utenti. Un mondo, quello dei casinò online, che merita un approfondimento e per questo motivo noi vi elenchiamo 5 curiosità sui casino online:

1 – Il primo casino online

Il primo casino online è datato 1994, appena tre anni dopo la nascita di Internet. La piattaforma si chiamava The Gaming Club e offriva pochissimi giochi a disposizione dei propri clienti. Da allora, i casinò online hanno cominciato a moltiplicarsi su Internet, con migliaia di siti ufficiali presenti sul web al giorno d’oggi e tantissimi giochi pensati e realizzati per soddisfare le esigenze di milioni e milioni di giocatori.

2 – Le slot machine

Tra i giochi di casino online più importanti ci sono assolutamente le slot machine, il gioco più popolare del web. Dati i bonus, le tematiche divertenti e il design accattivante, non c’è da meravigliarsi che questi giochi siano così popolari tra i giocatori. Le slot machine online offrono inoltre una vasta gamma di prodotti che possono adattarsi a qualsiasi interesse o umore della giornata, dai giochi a tema cinematografico alle più classiche slot della frutta. Un passatempo da sempre molto amato ed ambito dai tanti giocatori che ogni giorno ne approfittano per divertirsi sul web.

3 – I Free spin

Le slot machine sono molto amate perché, come detto, offrono la possibilità di godere di diversi vantaggi. Tra questi ci sono i free spin, una tipologia di bonus che consente al giocatore di usufruire di una serie di giri in maniera completamente gratuita, quindi in pratica si può vincere senza investire. Oggi i migliori casinò offrono questa tipologia di bonus, sia ai nuovi clienti che a quelli già esistenti e specialmente i nuovi utenti, grazie a questi giri gratuiti può prendere confidenza con le varie slot online prima di decidere dove investire il proprio denaro, mentre i casinò, offrendo questi incentivi hanno la possibilità di far conoscere agli utenti i nuovi giochi e fidelizzare i clienti.

I free spin si ottengono nel momento in cui un utente si registra ad un sito di giochi online, ma anche in seguito i vari casinò offrono questo tipo di bonus ad intervalli regolari, quindi anche coloro che sono già iscritti da tempo al portale in questione possono usufruire regolarmente dei free spins ed i giocatori esperti, quando sanno più o meno che stanno per ricevere questo bonus generalmente alzano la posta della puntata quando conosce abbastanza la slot in questione ed ogni suo funzionamento.

4 – Il record alle slot

C’è chi ha vinto davvero tanto alle slot machine online. Il più grande jackpot del mondo vinto alle slot online è entrato nel Guiness Book of World Records ol 6 ottobre 2015, quando John Heywood di Cardiff ha vinto un premio di 13,2 milioni di sterline.

5 – La più grande vincita ai casino online

Chiudiamo col record ai casino online, ottenuto da un giocatore di Helsinki, in Finlandia, che è riuscito a vincere quasi 18 milioni di euro in soli 30 minuti.